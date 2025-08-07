ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Предприемач: Българи въртят тарикатски бизнес на безплатни плажове в Гърция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:54Коментари (0)1330
©
Темата за българските туристи в Северна Гърция отново стана актуална, след като в Общинския съвет на Александруполис беше поставен въпросът за претоварването на местните обществени плажове от организирани туристически групи, идващи от България. По този повод бизнесменът и икономист Йоаким Каламарис направи коментар в предаването "Здравей, България“ по NOVA, като беше обсъдено дали ще има ограничаване на достъпа за български туристи и дали се предвижда повишаване на таксите.

Каламарис потвърди, че действително е имало такова предложение от страна на общински съветник в Александруполис. Проблемът според него се състои в това, че някои български туроператори организирано водят туристи на плажове, които по принцип са предназначени за социално слаби граждани.

"Това е български тарикатлък. На тези плажове няма търговия, те не са на концесия, но туроператорите правят търговия със стоки, които си носят".

Само по себе си това не би представлявало сериозен проблем, ако не ставаше въпрос за комерсиализиране на услуга, която по гръцко законодателство е с минимална такса – около 1,50 евро.

Той обясни, че туроператорите продават туристически пакети с продължителност между 3 и 7 дни, като включват достъп до безплатни или евтини обществени плажове, но реално таксуват туристите с до 300 лева на човек.

В отговор на това, Общинският съвет в Александруполис обсъжда възможността за въвеждане на допълнителна туристическа такса – например 5 евро на човек – за достъп до определени зони. Каламарис подчерта, че движението на туристи в рамките на Европейския съюз не може да бъде забранено, но може да се търси баланс чрез въвеждане на регулации.

Той посочи и примера с остров Санторини, където вече е въведена специална входна такса от 20 евро на човек.


Още по темата: общо новини по темата: 581
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
предишна страница [ 1/97 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Морето взе още две жертви
09:05 / 07.08.2025
Трети ден продължава борбата с мащабния пожар в Сакар, не е локал...
08:35 / 07.08.2025
Много възрастни българи ще получат повече пари днес
07:44 / 07.08.2025
Жегата се завръща
07:43 / 07.08.2025
Нов вид застраховка набира популярност у нас
22:58 / 06.08.2025
Цените по заведенията на морето "завряха", порция миш-маш удари 1...
22:54 / 06.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
14:00 / 05.08.2025
Изненадващ звезден развод
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
11:43 / 05.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
България в еврозоната
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: