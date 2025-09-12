Предполагаемият убиец от Крайници е опитал да се самоубие преди да гозаловят

© Фокус Полицейски екипи са установили мъжът, за който се предполага, че е извършил тежкото криминално престъпление в дупнишкото село Крайници – убийство на 25-годишна майка на три деца. Това съобщи за "Фокус“ говорителят на Областна дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка. По първоначална информация издирваният 36-годишен мъж е установен на територията на област Благоевград.



Мъжът се е самонаранил. Поради тази причина в момента се транспортира до болнично заведение, където ще се извърши оценка на здравословното му състояние и ще бъдат предприети последващи действия.