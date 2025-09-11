ЗАРЕЖДАНЕ...
|25-годишна жена загина след побой в дома си
Пристигналите на място служители не са ги открили в имота. При извършения обход на около 500 м от къщата е открит трупът на жената. Извършителят на деянието не е открит.
Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни дирекции. Издирваният мъж е 36-годишен. За случая е уведомена Окръжна прокуратура - Кюстендил, произшествието все още се обслужва.
