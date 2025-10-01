ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предлагат промени, които значително ще облекчат отпускането на семейни помощи за деца
Целта на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) е да се намали административната тежест при предоставяне на семейни помощи за деца и да се подобри семейното подпомагане.
Със законопроекта отпада изискването за представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование от майката (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, за изплащане на втората част от отпусната вече помощ по чл. 8в от ЗСПД. Това става ясно от съобщение в портала за обществени консултации на Министерския съвет.
Агенцията за социално подпомагане ще проверява това обстоятелството чрез извършване на служебна проверка и/или получаване на уведомление от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Регламентира се и възможността остатъкът от помощта да може да се изплати и след навършване на една година от детето, когато информацията за записан следващ семестър или за завършено висше образование е получена след този срок. Отпада едно от основанията за възстановяване на еднократните помощи за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас – когато ученикът е допуснал отсъствия от 5 учебни часа в рамките на един месец от учебната година, за които няма уважителни причини.
С оглед по-ясното определяне на понятията се предлага дефиниция за "дете, посещаващо учебно заведение“. Променя се редът за оспорване на заповедите за отказ за отпускане на семейни помощи, като се предвижда обжалването да може да се извършва първо пред по-горестоящ административен орган – регионалните дирекции за социално подпомагане, а след това пред административен съд, съгласно Административнопроцесуалния кодекс. С оглед въвеждането на еврото като официална парична единица се предлага и временно изплащане на всички семейни помощи само в парична форма за периода от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г.
