|Предлагат платен отпуск за доброволци
В уводните си думи заместник министър-председателят припомни, че вече има приети на първо четене три законопроекта за насърчаване на доброволчеството на три различни парламентарни групи “БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, ГЕРБ–СДС и на "Продължаваме промяната – Демократична България“.
Зафиров подчерта, че и трите законопроекта споделят една и съща цел – да се създаде ясен, стабилен и справедлив правен регламент за доброволчеството в България.
“Доброволчеството не е просто мисия или кауза – то е най-висша проява на човечност, солидарност и емпатия", добави Зафиров и изтъкна, че днешната кръгла маса не е просто формална стъпка в законодателния процес, а възможност да се обединят усилията на институциите, гражданския сектор и обществото в една обща посока.
"Българското общество очаква този закон вече повече от петнадесет години", каза Зафиров и апелира днешната дискусия да създаде отправна точка за изготвянето на цялостна правна уредба за доброволчеството в България, която да насърчава гражданската активност, солидарността.
В хода на дискусията стана ясно, че за утре е насрочено първото заседание на работната група за изготвянето на общ законопроект за доброволчеството, който да бъде разгледан на второ четене от 51-вото Народно събрание.
Събитието събра на едно място представители на граждански организации, институции и активни доброволци. Участниците в кръглата маса се обединиха около необходимостта от създаването на работещ законопроект, който няма да пречи и да създава административни пречки, а ще подкрепя организациите, занимаващи се с доброволчество. Надя Шабани от Български център за нестопанска право отбеляза, че доброволчеството е инструмент на всички граждански организации затова е важно през Съвета за развитие на гражданското общество да бъдат събирани законодателни предложения от всички заинтересовани страни. Вицепремиерът Зафиров заяви, че СРГО ще продължи да работи по тази тема.
Държавата не може да се справи с всичко и там, където тя не успява, влизат доброволците, каза от своя страна Лазар Радков, основател на инициативата "Капачки за бъдеще“.
"От 2022 г. има внесени законопроектите за доброволчеството, но въпросът какво да прави държавата не е лесен, трябва ясно да си дадем сметка, че този процес няма да стане от една стъпка, тъй като той е изграждан с години".
Според Радков трябва да има регулация, да има възможност за сключване на доброволчески договори, но в улеснен режим, защото иначе биха се натоварили организациите.
По думите му доброволците трябва да имат 2-3 дни платен годишен отпуск, по време на които да се включат в реални доброволчески инициативи.
"Основният фактор, който е най-важен за развитие на доброволчеството, са организациите, тъй като хората доброволстват там, където има структура, правила, насоки", допълни Радков.
