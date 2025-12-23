ЗАРЕЖДАНЕ...
Предимно облачно и мъгливо време днес
В планините ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала
