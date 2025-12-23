ИЗПРАТИ НОВИНА
Предимно облачно и мъгливо време днес 
Автор: Елиза Дечева 07:45Коментари (0)0
©
Днес в равнините и низините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Югозападна България ще бъде предимно слънчево, но сутринта по долините на реките също ще е мъгливо. Почти тихо време. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е слаб до умерен и видимостта там временно ще се подобри. Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София - около 7°.

В планините ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°, съобщават от НИМХ. 

По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала


