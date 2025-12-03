ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Правосъдният министър обсъди важни аспекти с европейския главен прокурор
Двустранната среща се проведе в Министерство на правосъдието и е част от посещението на г-жа Кьовеши в България по повод отварянето на самостоятелен офис на европрокуратурата у нас.
През юли тази година Министерският съвет предостави сградата на бул. "Ал. Стамболийски“ №45 в София за нуждите на европейската прокуратура в България.
Министър Георгиев информира г-жа Кьовеши и за започналата процедура за избор на европейски прокурор от България. В момента процедурата е на етап подаване на документи от кандидатите, съобщиха от ведомството.
Двамата обсъдиха още и законодателни промени, които се отнасят до разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и изразиха взаимната си признателност за ползотворното сътрудничество.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Президентството: Този парламент няма политическата воля да чуе гл...
17:13 / 03.12.2025
Момче загина, прегазено от влак във Враца
17:01 / 03.12.2025
Спряха всички превозни средства през граничен пункт "Промахон"
16:42 / 03.12.2025
Ограничения на АМ "Струма" за студентския празник
16:43 / 03.12.2025
31 декември и 2 януари не са празнични дни, а само почивни. Запла...
15:10 / 03.12.2025
Народните представители приеха да бъде изтеглен държавният бюджет...
13:55 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS