ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Правителството подаде оставка!
"Трябва да се вслушаме във волята на суверена, а той поиска нашата оставка", заяви премиерът Росен Желязков.
"Осъзнаваме, че протестът беше срещу арогантност и самонадеяност, това не е социален протест, а беше протест за ценности. Не беше срещи политически опонент за политики, а за отношение и затова обединява различни компоненти от българското общество", заяви Желязков.
"Коалицията обсъди ситуацията. Нямаме съмнение, че на престоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Независимо от това, решенията на Народното събрание имат значение, когато отразяват желанието на суверена.
Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа", каза Желязков.
"За оставката глас издигнаха и млади, и стари, каза премиерът. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена", посочи още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 128
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Пловдив ме изненада
12:04 / 11.12.2025
Коледните бонуси и 13-та заплата намаляват заради икономическите ...
11:51 / 11.12.2025
Без онлайн и мобилно банкиране около 1 януари
11:43 / 11.12.2025
Четирима от арестуваните от протеста остават в ареста
11:36 / 11.12.2025
Борислав Гуцанов: Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 20...
11:01 / 11.12.2025
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 60...
10:14 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS