Правителството подаде оставка!

© Кабинетът "Желязков" подаде оставка, предава Plovdiv24.bg. Това съобщи самият министър-председател преди броени минути на брифинг пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.



"Трябва да се вслушаме във волята на суверена, а той поиска нашата оставка", заяви премиерът Росен Желязков.



"Осъзнаваме, че протестът беше срещу арогантност и самонадеяност, това не е социален протест, а беше протест за ценности. Не беше срещи политически опонент за политики, а за отношение и затова обединява различни компоненти от българското общество", заяви Желязков.



"Коалицията обсъди ситуацията. Нямаме съмнение, че на престоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Независимо от това, решенията на Народното събрание имат значение, когато отразяват желанието на суверена.



Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа", каза Желязков.



"За оставката глас издигнаха и млади, и стари, каза премиерът. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена", посочи още той.