Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак

© Защо при признато съвместно съжителство не е предвиден и механизъм за признаване на фактическа раздяла при определяне на доходите на членовете на семейството при определяне на отпускането на детски надбавки и социални помощи, пита депутатът Любен Иванов социалния министър Борислав Гуцанов.



Независимо дали родителите са във фактическа раздяла, или не, те имат ангажимент към децата си, включително отговорността да ги издържат, посочва министърът. В социалното законодателство има определени права, които се реализират след проверка на доходите на семейството. Част от семейните помощи, които са в зависимост от средномесечиня доход на членовете на семейството, в Закона за семейните помощи за деца са регламентирани различни дефиниции относно състава на домакинството.



По смисъла на този закон "семейството“ може да включва:



– Съпрузите, ненавършили пълнолетие деца, както и навършили пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст



– Съвместно живеещи родители без брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и пълнолетните, които учат



– Родителят и неговите непълнолетни деца или пълнолетните такива, ако учат, до завършване на средното им образование



Чрез тези три дефиниции се цели да бъдат взети предвид всички модели за отглеждане на деца, подчертава министърът.



Освен това според Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца месечните помощи се предоставят на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права. Когато родителите са разведени, се вземат предвид само доходите на родителя, на когото са предоставени родителските права. При развод или раздяла на родителите помощите се предоставят на този, при когото живеят децата.



Ако един от родителите е осъден да плаща издръжка за децата, неговият доход не се взема предвид при определяне на дохода на семейството. При съвместно упражняване на родителските права от двамата родители с изрично писмено съгласие на единия родител месечните помощи могат да се получават от другия родител.



Доходите на семейството се вземат предвид и при предоставяне на социални помощи по Закона за социално подпомагане и правилника към него.



По смисъла на този закон "семейство“ включва съпрузите, непълнолетните деца и пълнолетните, ако още учат, но преди да навършат 20 години.



"Родител, отглеждащ сам дете/деца“ е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам дете до 18-годишна възраст, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат.



Отпускането на социалната помощ се предхожда от извършване на социална анкета и изготвяне на социален доклад от социален работник. Социалната анкета се изразява в установяване на факти, които имат отношение в конкретния случай за правото на подпомагане на заявителя и неговото семейство, пише pariteni.bg. Извършва се проверка в дома на лицето и/или семейството по настоящ адрес. Въз основа на резултатите в доклада си социалният работник прави предложение за отпускане или отказ на помощта, нейния вид и размер.