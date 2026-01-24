ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Позиция на bTV Media Group: Грубо и недопустимо!
Форматът на "Лице в лице“, както и на другите актуално-публицистични предавания на медията, предполага активна роля на водещите, включително правото и задължението им да задават уточняващи и критични въпроси.
По време на разговора Соломон Паси демонстрира грубо отношение към водещата Цветанка Ризова. Работата на всеки журналист е да задава въпроси, чрез които да се стигне до отговорите, които вълнуват аудиторията и обществото - това е не само основен професионален принцип и стандарт, но и негово задължение. Монологът и многократното възпрепятстване на журналиста да изпълнява своите професионални задължения не са допустими прояви в телевизионния ефир и не са в интерес на зрителя.
Категорично заставаме зад професионализма на своите журналисти и едно от най-утвърдените ни лица - Цветанка Ризова. Вярваме, че уважението и професионалното поведение в ефир са споделена отговорност между журналистите и техните събеседници. Призоваваме гостите да спазват добрия тон в участията си и да се придържат към общоприетите норми на публично поведение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3119
|
|предишна страница [ 1/520 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Излезе прогнозата за последната неделя на януари
14:08 / 24.01.2026
7 линейки и 3 пожарни не можаха да спасят млада жена, деца са с т...
12:57 / 24.01.2026
Полиция влезе в жилището на 23-годишна бургазлийка, арестуваха я
12:47 / 24.01.2026
Мъж си купи гардероб през 2025 г. за 1599 лв., сега същият е 1599...
12:42 / 24.01.2026
Бащата на Сияна: Аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша, че ...
12:34 / 24.01.2026
Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски
10:37 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS