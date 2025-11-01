ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Позиция на Министерството на младежта и спорта след прекратеното дерби
Министерството на младежта и спорта остро осъжда проявата на насилие, която доведе до прекратяването на градското дерби между отборите на Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив).
Подобни прояви нямат място нито по спортните терени, нито по трибуните.
Министерството на младежта и спорта за пореден път призовава народните представители спешно да приемат Закона за борба със спортното хулиганство, който вече шести месец очаква разглеждане в Народното събрание.
Забавянето на това законодателство застрашава сигурността по спортни мероприятия и пречи за изграждането на здрава и отговорна спортна култура у младите хора.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 58
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Промяна в основната лихва!
17:40 / 01.11.2025
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в ...
16:37 / 01.11.2025
Ново престъпление в София?
16:35 / 01.11.2025
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Вежди Рашидов: Аз не съм човек от улицата и обикновен кариерист, ...
16:41 / 01.11.2025
Желязков: Следвайте примерите на будителите
14:42 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS