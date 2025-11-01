© Plovdiv24.bg виж галерията Министерството на младежта и спорта излезе с позиция, в която осъжда разигралите се сцени на прекратеното по-рано днес пловдивско дерби между Локомотив и Ботев.



Министерството на младежта и спорта остро осъжда проявата на насилие, която доведе до прекратяването на градското дерби между отборите на Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив).



Подобни прояви нямат място нито по спортните терени, нито по трибуните.



Министерството на младежта и спорта за пореден път призовава народните представители спешно да приемат Закона за борба със спортното хулиганство, който вече шести месец очаква разглеждане в Народното събрание.



Забавянето на това законодателство застрашава сигурността по спортни мероприятия и пречи за изграждането на здрава и отговорна спортна култура у младите хора.