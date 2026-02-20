Пожарникарите рязали колата и дървета, за да извадят пострадалите от реката

© При тежката катастрофа с две жертви в Хасковско са ранени 8-годишно момче и майка му, която е на 45 години. Те са в хасковската болница в стабилно състояние.



Както Plovdiv24.bg съобщи в ранния следобед 56-годишен мъж загуби контрол над автомобила си и се преобърна в дере с височина над 5 метра.



Колата се е движела от село Войводово към Хасково. На място е загинал шофьорът и жена на 66-години.



Наложило се е пожарникари да режат дървета и самия автомобил, за да извадят оцелелите.



Пътят не се поддържа



Заради катастрофата движението по пътя беше затруднено, а хора от съседните села разказаха, че пътят е в лошо състояние и често стават катастрофи.



"Смятам, че ако е нормално асфалтиран пътят, няма да има такива произшествия. Обикновено стават в тази отсечка, а тази отсечка е развалена. Виждате я, около 50 м е в плачевно състояние. Минаха наскоро и по една лопата на дупчица слагат – кърпят и... Така път не се поддържа", коментира Иван от Войводово.



"Пътят не е хубав тук, нищо не гледат за пътя. В България няма живот", каза Зюмбюл Арем от село Орлово пред Bulgaria On Air.