|Пожарникарите рязали колата и дървета, за да извадят пострадалите от реката
Както Plovdiv24.bg съобщи в ранния следобед 56-годишен мъж загуби контрол над автомобила си и се преобърна в дере с височина над 5 метра.
Колата се е движела от село Войводово към Хасково. На място е загинал шофьорът и жена на 66-години.
Наложило се е пожарникари да режат дървета и самия автомобил, за да извадят оцелелите.
Пътят не се поддържа
Заради катастрофата движението по пътя беше затруднено, а хора от съседните села разказаха, че пътят е в лошо състояние и често стават катастрофи.
"Смятам, че ако е нормално асфалтиран пътят, няма да има такива произшествия. Обикновено стават в тази отсечка, а тази отсечка е развалена. Виждате я, около 50 м е в плачевно състояние. Минаха наскоро и по една лопата на дупчица слагат – кърпят и... Така път не се поддържа", коментира Иван от Войводово.
"Пътят не е хубав тук, нищо не гледат за пътя. В България няма живот", каза Зюмбюл Арем от село Орлово пред Bulgaria On Air.
