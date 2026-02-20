ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кървав инцидент, кола падна в дере. Двама са загинали, жена и дете са ранени
Инцидентът е възникнал около 14:30 часа, малко след разклона от главния път за Кърджали.
По първоначална информация лек автомобил е излязъл от платното за движение и се е преобърнал в крайпътно дере. В колата са пътували четирима души - жена с дете и двама възрастни, мъж и жена.
Жената и детето са транспортирани в болница за преглед и лечение. Другите двама пътници са загинали.
На мястото на произшествието работят екипи на пожарната, които са разрязали автомобила. Полицията извършва оглед и изяснява причините за тежкия инцидент.
Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през земеделски площи в района.
