Кървав инцидент, кола падна в дере. Двама са загинали, жена и дете са ранени

Тежка катастрофа с двама загинали и двама ранени е станала в ранния следобед край хасковското село Войводово, предава NOVA.



Инцидентът е възникнал около 14:30 часа, малко след разклона от главния път за Кърджали.



По първоначална информация лек автомобил е излязъл от платното за движение и се е преобърнал в крайпътно дере. В колата са пътували четирима души - жена с дете и двама възрастни, мъж и жена.



Жената и детето са транспортирани в болница за преглед и лечение. Другите двама пътници са загинали.



На мястото на произшествието работят екипи на пожарната, които са разрязали автомобила. Полицията извършва оглед и изяснява причините за тежкия инцидент.



Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през земеделски площи в района.