ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пожарни сирени и линейка на АМ "Тракия" заради тежка катастрофа
Автор: Илиана Пенова 10:14Коментари (0)1303
© Фокус
виж галерията
За голямо задръстване на АМ "Тракия" след Вакарел в посока Бургас, сигнализира читател на "Фокус"

На магистралата се е образувала тапа и е преминал пожарен автомобил с включени сирени. 

От пожарната съобщиха за "Фокус", че става въпрос за катастрофа между ТИР и лек автомобил на 26 км от АМ "Тракия". На мястото е пристигнал пожарен автомобил. 

Нашият читател споделя, че на мястото е пристигнала и линека, а катастрофата изглежда тежка. След участъка на ПТП-то движението се нормализира.

От МВР все още нямат информация по случая.


Още по темата: общо новини по темата: 587
21.08.2025 Катастрофа предизвика голямо задръстване на АМ "Тракия"
20.08.2025 Адвокат: Малолетните под 14-годишна възраст не носят наказателна
отговорност
19.08.2025 Тежка катастрофа край Звъничево
19.08.2025 Огромно задръстване на АМ "Тракия"
18.08.2025 ИПБ: В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за ЕС, трябва екшън план
18.08.2025 Тирове са замесени в ПТП-то на магистралата до Пловдив, на място има
линейка
предишна страница [ 1/98 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Булката от сватбата с десетки натровени: Ядохме кюфтета, пържоли,...
09:51 / 22.08.2025
Забрана на гел лакове с опасна съставка от 1 септември
09:33 / 22.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
08:59 / 22.08.2025
Бащата на прегазената от АТВ жена: Младежът е терорист
08:45 / 22.08.2025
Вариант 11 се падна на матурата по български език и литература
08:23 / 22.08.2025
Проф. Георги Рачев: Днес в 12 часа започва!
08:17 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Генерале, честито!
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Бюджет на Пловдив за 2025 година
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: