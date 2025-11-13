© Фейсбук Гъст дим се извива над АМ "Тракия". Запалило се е ремарке на тежкотоварен автомобил. Това става ясно от кадри на потребители в социалната мрежа фейсбук.



Инцидентът е станал в посока Пловдив около 80-ти километър. Трафикът в района е затруднен, има задръстване.



Шофирайте внимателно!



