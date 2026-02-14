ЗАРЕЖДАНЕ...
|Появи се подозрителен бус, собственост на НПО-то на Калушев
От разпитите свидетелят В.А., който е живял с Калушев в продължение на 7 години, включително и в Мексико, описва Ивайло Калушев като "Лама" или "Гуру". "Думата му беше като закон, не се оспорваше никога", твърди свидетелят. В показанията си той споменава и за сексуален контакт, иницииран от Калушев, както и за неговото отношение към самоубийството. Според разказа, лидерът на групата е смятал самоубийството за "нещо лошо", но е споделял, че ако би го направил, би избрал "изстрел в главата с пистолет".
Нови факти изплуват и около въоръжението на групата. През май 2023 г. Калушев, Иванов и Златков са предоставили на полицията в Монтана свое оборудване - реплики на огнестрелни оръжия, използвани за военни игри и тренировки в недовършена сграда в града. При огледите на самата хижа "Петрохан" обаче са намерени множество реални оръжия и гилзи, а пред входа са открити три пистолета и карабина.
Бащата на загиналато 15-годишно момче, Яни Макулев, също е дал показания пред разследващите. Той изразява сериозни съмнения относно автентичността на видеозаписите от "самоубийството" на тримата в хижата, които изтекоха в интернет пространството. Макулев е видял сина си за последно през ноември, когато е отишъл в хижата.
Периметърът около хижа "Петрохан" остава строго блокиран от полицията.
