ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Появи се купувач за "Лукойл"
Автор: Вилислава Ветренска 10:57Коментари (0)381
©
"Лукойл" е получила предложение от "Гънвор" за придобиване на нейните международни активи. Това става ясно от сайта на компанията.

Съобщава се, че основните условия на сделката вече са предварително договорени между двете страни.

"Лукойл" е приела офертата и се е ангажирала да не води преговори с други потенциални купувачи, става ясно от съобщението.

Сключването на обвързващото споразумение за сделката е предмет на предварителни условия, включително получаване на разрешение от Службата за контрол на чуждестранни активи към американското министерство на финансите (OFAC).

В официалното съобщение на страницата на Лукойл се посочва, че продажбата на международните активи се налага заради въведени "ограничителни мерки" от някои държави, без да се посочва кои.

Но става дума за санкциите, които САЩ наложиха на двете най-големи руски петролни компании.

"Гънвор" е мултинационална компания за търговия с енергийни суровини, регистрирана в Кипър. Представителството на компанията е в Женева. Тя има има търговски представителства и в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от представителства по целия свят.

Компанията, основана през 2000 г., е четвъртият по големина търговец на суров петрол в света след "Гленкор", "Витол" и "Tрафигура".


Още по темата: общо новини по темата: 21
29.10.2025 Андрей Делчев: Сакралната дата е 21 ноември
28.10.2025 ЕК очаква от България позиция за казуса с "Лукойл"
27.10.2025 Бивш министър: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден
27.10.2025 "Лукойл" с първо официално съобщение след санкциите
27.10.2025 Светослав Бенчев очерта и най-лошия възможен сценарий от спирането на рафинерията "Лукойл"
26.10.2025 Георги Георгиев за санкциите срещу "Лукойл": До края на годината няма поводи за притеснение, държавата има план
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Лили Иванова: Поклон! 
11:35 / 30.10.2025
Бойко Рашков за Мухата: Не знам кой е този човек, здрависвах се с...
11:37 / 30.10.2025
Собственик на механа: Напитките, сервирани около полунощ на Нова ...
10:48 / 30.10.2025
Костадин Ангелов е новият зам.-председател на НС
10:58 / 30.10.2025
Бойко Борисов подписа искането на ПП-ДБ за оставката на Антон Сла...
10:59 / 30.10.2025
Делян Пеевски: Пуделите и пачките заловиха собствените си коли! В...
10:58 / 30.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
22:31 / 28.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: