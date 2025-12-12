Powerwolf са третият хедлайнер на Midalidare Rock 2025

© След вече обявените Helloween и Twisted Sister, немската пауър метъл машина POWERWOLF се присъединява към шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Фестивалът ще се проведе от 10 до 12 юли 2026 г., а феновете ще могат да видят "вълците“ на сцената на 11 юли, събота.



POWERWOLF ще продължат турнето си "Wake Up The Wicked“ и през 2026 г. След триумфалното си завръщане в САЩ и Канада, групата е готова да покори отново големите сцени по света, включително и първото си участие в легендарната OVO Arena Wembley за ексклузивен концерт в Обединеното кралство – събитие, което със сигурност ще остане в историята на метъла.



Бандата вече потвърди участия и на други големи метъл фестивали като Barcelona Rock Fest и Wacken Open Air.



Концертите на POWERWOLF отдавна преминават границите на пауър метъла и се превръщат в култови събития с неповторимо огнено шоу. На 27 февруари 2026 г. се очаква излизането на последния им лайв албум "Wildlive (Live at Olympiahalle)“, който бележи началото на нова мощна глава в историята на групата.



Състав на POWERWOLF:



Attila Dorn – вокал



Falk Maria Schlegel – орган



Charles Greywolf – китара



Matthew Greywolf – китара



Roel van Helden – барабани



Ко-хедлайнер на POWERWOLF на 11 юли ще бъде една от най-успешните швейцарски рок групи – Gotthard, които се завръщат в долината на виното след участието си на първото издание на фестивала през 2017 г. Последните им 16 албума са достигнали първото място в швейцарските класации, а групата има над три милиона продадени албума и мултиплатинени награди по целия свят.



Фестивалът Midalidare Rock In The Wine Valley 2026 ще се проведе от 10 до 12 юли.