Powerwolf са третият хедлайнер на Midalidare Rock 2025
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:13Коментари (0)178
©
След вече обявените Helloween и Twisted Sister, немската пауър метъл машина POWERWOLF се присъединява към шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Фестивалът ще се проведе от 10 до 12 юли 2026 г., а феновете ще могат да видят "вълците“ на сцената на 11 юли, събота.

POWERWOLF ще продължат турнето си "Wake Up The Wicked“ и през 2026 г. След триумфалното си завръщане в САЩ и Канада, групата е готова да покори отново големите сцени по света, включително и първото си участие в легендарната OVO Arena Wembley за ексклузивен концерт в Обединеното кралство – събитие, което със сигурност ще остане в историята на метъла.

Бандата вече потвърди участия и на други големи метъл фестивали като Barcelona Rock Fest и Wacken Open Air.

Концертите на POWERWOLF отдавна преминават границите на пауър метъла и се превръщат в култови събития с неповторимо огнено шоу. На 27 февруари 2026 г. се очаква излизането на последния им лайв албум "Wildlive (Live at Olympiahalle)“, който бележи началото на нова мощна глава в историята на групата.

Състав на POWERWOLF:

Attila Dorn – вокал

Falk Maria Schlegel – орган

Charles Greywolf – китара

Matthew Greywolf – китара

Roel van Helden – барабани

Ко-хедлайнер на POWERWOLF на 11 юли ще бъде една от най-успешните швейцарски рок групи – Gotthard, които се завръщат в долината на виното след участието си на първото издание на фестивала през 2017 г. Последните им 16 албума са достигнали първото място в швейцарските класации, а групата има над три милиона продадени албума и мултиплатинени награди по целия свят.

Фестивалът Midalidare Rock In The Wine Valley 2026 ще се проведе от 10 до 12 юли.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

