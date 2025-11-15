Повдигнаха обвинение на един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"

© След акцията на ГДБОП в петък на ГКПП "Калотина", един митничар е с повдигнато обвинение за подкуп, съобщи NOVA.



Днес на обвинения ще бъде поискан постоянен арест от Софийския окръжен съд.



Вторият задържан е освободен още вчера без обвинение.