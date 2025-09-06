ИЗПРАТИ НОВИНА
Постоянен арест и за четиримата обвиняеми за побоя над шефа на МВР в Русе
Автор: ИА Фокус 17:16Коментари (1)111
© NOVA
Съдът задържа под стража и четвъртия обвинен по случая Кирил Гочев. Той е шофирал автомобила с повишена скорост, посочи обвинението. Гочев излязъл от автомобила и изблъскал един от потърпевшите.

Пред медиите той обясни, че е получил удар в главата, след което е отвърнал на нападението. Според прокуратурата младежът е казал, че иска личното си пространство и е използвал обидни думи.

С това съдът остави в ареста и четиримата обвиняеми по случая. Припомняме, че днес и четиримата младежи, задържани за побоя над шефа на полицията в града. Ст. комисар Николай Кожухаров се изправиха пред съда в Русе.

Ст. комисар Кожухаров все още е в болница, в изключително тежко, но стабилно състояние, предаде NOVA. Деянието на арестуваните е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда.

Конфликтът от нощта на сряда срещу четвъртък, избухна заради забележка за дрифтиране.


Сега ще им разцепят малките фунийки, ще бъдат лични компаньонки на някой връзкарски мангал
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

