ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Постоянен арест и за четиримата обвиняеми за побоя над шефа на МВР в Русе
Пред медиите той обясни, че е получил удар в главата, след което е отвърнал на нападението. Според прокуратурата младежът е казал, че иска личното си пространство и е използвал обидни думи.
С това съдът остави в ареста и четиримата обвиняеми по случая. Припомняме, че днес и четиримата младежи, задържани за побоя над шефа на полицията в града. Ст. комисар Николай Кожухаров се изправиха пред съда в Русе.
Ст. комисар Кожухаров все още е в болница, в изключително тежко, но стабилно състояние, предаде NOVA. Деянието на арестуваните е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда.
Конфликтът от нощта на сряда срещу четвъртък, избухна заради забележка за дрифтиране.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 19
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 10 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Родителите на единия от задържаните младежи: Полицейският шеф и с...
16:57 / 06.09.2025
Италианец с бизнес в Пловдивско строи православни храмове и памет...
16:07 / 06.09.2025
Прокуратурата поиска задържане под стража и за четиримата обвинен...
16:16 / 06.09.2025
Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследств...
15:14 / 06.09.2025
Постоянен арест за младия мъж, обвинен за дерайлирането на трамва...
15:05 / 06.09.2025
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българи...
14:36 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS