Посочиха хитростите, с които търговците ни цакат в магазините
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:06
©
Цените на основните хранителни стоки растат ежедневно - потвърдено от наши наблюдения, резултати от проверки на НАП, седмични справки от стокови борси и тържища, индекс на потребителките цени през 2025 г., съобщиха от Националната Асоциация за Защита на Потребителите:

Наблюденията от последните няколко месеца показват проблеми в работата на КЗП и от там спокойно поведение на търговците, нарушавайки основните права на потребителите.

Много се говори за понятието спекула и се злоупотребява с него. Мнозина мислят нормативна база, която да администрира цени, търговски печалби, търговски отстъпки, като по този начин се опитва да изравнят всички търговци, да ги сложат под общ знаменател и да убият конкуренцията между тях. Всичко това е породено от растежа на цените и страхът след нова година лавинообразно, с по-големи темпове да растат цени.

В условията на пазарна икономика цената се определя от съответствието между информираното търсене и коректното предлагане. Нашето законодателство е създало норми, които ако бъдат спазени безспорно ще имаме информирано търсенето и възпиране на некоректно предлагане. Това е предпоставка да се възпре спекулативната печалба на търговците и в следствие на нея - изкривяване на пазара.

Липса ан потребителски контрол: 

Предлагане на стоки, без да бъде обявена цената. (Липсва евро и лева). Потребителят взима неинформирано решение при закупуването на тези стоки. 

Стоки с 2 етикета относно обявената цена с различни цифри. Потребителят при избора на стока пак не е надлежно информиран. 

3. Етикетиране на стоки без обявена цена за единична мярка.

Кофичките киселото мляко бяха основният двигател на този пазарен проблем, преди да бъде въведен законът за еврото в България, който и до сега продължава. Потребителят, опитвайки се да сравни цените между отделните кофички, дава информирано съгласие за покупка на една кофичка кисело мляко. Но теглото на млякото в тях варира от 350 г. до 500 г., без да може потребителят, стоейки на щанда пред тях, да направи сравнение на кое мляко килограмът е по-скъп, това от 500г.- при цена 1,68 лв. или това от 400 г.- за 1,50лв. Воден от нагласата да плати по-малко, потребителят взима кофичка за 1,50лв. и дава съгласие за цена на килограм 3,75лв., докато при кофичка от 500г. - за 1,68лв. цената за килограм е много по-ниска -3,36лв. Нарушавайки се основното право на потребителя -да получи цената за единица мярка (право на информация), потребителят приема и налага неинформирано по-високата цена. 

4. Етикетиране с обявена цена за единица мярка, която е в десетки пъти с по-малък шрифт от основния етикет.

Цената за единица мярка на опаковката е с много по-малък шрифт от онзи, за който преди години дискутирахме, че съществува в общи условия на търговци и не може да се прочете. В допълнение, етикетът се намира на 50 см. от пода на магазина.

Това е хитрината, която замества необявяването на цената за единна мярка на някои търговци. 

До тук изброените нарушения отнемат правото на потребителя за информиран избор на пазара с критерий -цена.

5. “ТОП ЦЕНА"- Основни предпразнични послания към потребителя, без да обективират реалната картина за ценовите нива на целия пазар, остават у него впечатление, че е попаднал в търговски обект, в който предлагането е икономически най-изгодно за него. Един от многото примери за нелоялна търговска практика в момента на пазара. 

Всичко това пред очите на КЗП, която трябва да контролира елементарно изискване на закона - да присъства етикет, да има цена на опаковката, цена за единица мярка и с поведението си търговецът да не заблуждава потребителя.

Представеното до тук показва, че имаме изкривяване както в правото на информиран избор, така и в коректно поведение на търговците, което безспорно показва, че има спекулация и предпоставка за повишения на цените, трупайки спекулативна печалба и то при наличието на нормативна база, която ако се спазва притиска нерегламентираната печалба и изкривяване на пазара.


18.12.2025 Директорът на борсата в Първенец: Поскъпването на краставиците е голямо заради увеличените разходи за оранжерийно производство и спадналите температури
16.12.2025 КЗП със засилени проверки за цените на хранителните стоки
14.12.2025 Ръст в цените на основни хранителни стоки
07.12.2025 Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
05.12.2025 Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
04.12.2025 Димитър Зоров: Вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава
Разследват смъртта на българин, починал в затвор в САЩ
14:07 / 19.12.2025
Депутатите излизат в 25-дневна ваканция 
14:08 / 19.12.2025
Има ли уловка при безплатната доставка след онлайн пазаруване?
13:09 / 19.12.2025
Рангел Бизюрев ще лежи в затвора 17 години, а не 15
12:46 / 19.12.2025
Човек на Слави Трифонов напусна "Има такъв народ"
13:20 / 19.12.2025
Ръководството на bTV е предприело стъпки за отстраняването на Мар...
12:12 / 19.12.2025

Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
16:38 / 18.12.2025
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
17:46 / 17.12.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Цънцарова аут от bTV
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Гонят просяците от центъра
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
