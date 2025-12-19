Посочиха хитростите, с които търговците ни цакат в магазините

© Цените на основните хранителни стоки растат ежедневно - потвърдено от наши наблюдения, резултати от проверки на НАП, седмични справки от стокови борси и тържища, индекс на потребителките цени през 2025 г., съобщиха от Националната Асоциация за Защита на Потребителите:



Наблюденията от последните няколко месеца показват проблеми в работата на КЗП и от там спокойно поведение на търговците, нарушавайки основните права на потребителите.



Много се говори за понятието спекула и се злоупотребява с него. Мнозина мислят нормативна база, която да администрира цени, търговски печалби, търговски отстъпки, като по този начин се опитва да изравнят всички търговци, да ги сложат под общ знаменател и да убият конкуренцията между тях. Всичко това е породено от растежа на цените и страхът след нова година лавинообразно, с по-големи темпове да растат цени.



В условията на пазарна икономика цената се определя от съответствието между информираното търсене и коректното предлагане. Нашето законодателство е създало норми, които ако бъдат спазени безспорно ще имаме информирано търсенето и възпиране на некоректно предлагане. Това е предпоставка да се възпре спекулативната печалба на търговците и в следствие на нея - изкривяване на пазара.



Липса ан потребителски контрол:



Предлагане на стоки, без да бъде обявена цената. (Липсва евро и лева). Потребителят взима неинформирано решение при закупуването на тези стоки.



Стоки с 2 етикета относно обявената цена с различни цифри. Потребителят при избора на стока пак не е надлежно информиран.



3. Етикетиране на стоки без обявена цена за единична мярка.



Кофичките киселото мляко бяха основният двигател на този пазарен проблем, преди да бъде въведен законът за еврото в България, който и до сега продължава. Потребителят, опитвайки се да сравни цените между отделните кофички, дава информирано съгласие за покупка на една кофичка кисело мляко. Но теглото на млякото в тях варира от 350 г. до 500 г., без да може потребителят, стоейки на щанда пред тях, да направи сравнение на кое мляко килограмът е по-скъп, това от 500г.- при цена 1,68 лв. или това от 400 г.- за 1,50лв. Воден от нагласата да плати по-малко, потребителят взима кофичка за 1,50лв. и дава съгласие за цена на килограм 3,75лв., докато при кофичка от 500г. - за 1,68лв. цената за килограм е много по-ниска -3,36лв. Нарушавайки се основното право на потребителя -да получи цената за единица мярка (право на информация), потребителят приема и налага неинформирано по-високата цена.



4. Етикетиране с обявена цена за единица мярка, която е в десетки пъти с по-малък шрифт от основния етикет.



Цената за единица мярка на опаковката е с много по-малък шрифт от онзи, за който преди години дискутирахме, че съществува в общи условия на търговци и не може да се прочете. В допълнение, етикетът се намира на 50 см. от пода на магазина.



Това е хитрината, която замества необявяването на цената за единна мярка на някои търговци.



До тук изброените нарушения отнемат правото на потребителя за информиран избор на пазара с критерий -цена.



5. “ТОП ЦЕНА"- Основни предпразнични послания към потребителя, без да обективират реалната картина за ценовите нива на целия пазар, остават у него впечатление, че е попаднал в търговски обект, в който предлагането е икономически най-изгодно за него. Един от многото примери за нелоялна търговска практика в момента на пазара.



Всичко това пред очите на КЗП, която трябва да контролира елементарно изискване на закона - да присъства етикет, да има цена на опаковката, цена за единица мярка и с поведението си търговецът да не заблуждава потребителя.



Представеното до тук показва, че имаме изкривяване както в правото на информиран избор, така и в коректно поведение на търговците, което безспорно показва, че има спекулация и предпоставка за повишения на цените, трупайки спекулативна печалба и то при наличието на нормативна база, която ако се спазва притиска нерегламентираната печалба и изкривяване на пазара.