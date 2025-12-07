ИЗПРАТИ НОВИНА
Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:55
©
Повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас поскъпват тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), съобщава БТА.

Най-голям ръст има в цените на доматите и краставиците, съответно със 17,13% до 2,94 лева за килограм, и със 17,07 на сто до 3,80 лева за килограм. Поскъпване има също при зелето – със 7,66 на сто до 0,90 лева за килограм, зелените чушки – със 7,59 на сто до 2,24 лева за килограм, и червените чушки – с 6,1 на сто до 2,40 лева за килограм. Морковите пък поскъпват с 4.01% и се търгуват по 1,14 лева за килограм.

Зрелият лук кромид поевтинява с 2,78 на сто до 0,91 лева за килограм. Лек спад се наблюдава при цените на тиквичките – с 0,33 на сто надолу до 2,45 лева за килограм, и на картофите – с 0,21 на сто надолу до 0,97 лева за килограм.

Сред плодовете ДКСБТ отчита понижение на цената при ябълките, които са с 2,07 на сто надолу до 2,08 лева за килограм. Най-много поскъпват бананите – с 3,09 на сто до 2,80 лева за килограм. Цената на гроздето се покачва 1,99% до 3,08 лева за килограм, на портокалите – с 0,93 на сто до 2,40 лева за килограм, а на лимоните – с 0,6 на сто до 3,35 лева за килограм.

Цената на кравето сирене спада с 0,54 на сто до 11,88 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша“ се вдига минимално с 0,01 на сто до 18,19 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) запазва цената си от миналата седмица и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 гр., докато прясното мляко е с 2,31 на сто надолу до 2,28 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 3,03 лева за брой, което е с 3,01 на сто спад.

Увеличение има при замразеното пилешко месо поскъпва с 0,32% до 6,80 лева за килограм, а яйцата (размер М) – с 3,86 на сто се търгуват по 0,43 лева за брой на едро. Цената на ориза е с 1,31 на сто надолу до 3,32 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 – с 5,12 на сто до 1,52 лева за килограм. Олиото е по-евтино тази седмица, като се продава по 3,22 на лева за литър или с 1,23 на сто надолу. Захарта поскъпва с 1,75 на сто до 1,86 лева за килограм. Цените на зрелия фасул и лещата също са по-високи, съответно с 3,35 на сто до 4,38 лева за килограм и с 1,06 на сто до 4,20 лева за килограм.


