Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:03
©
Ако са ви останали подаръчни ваучери, купони за отстъпки или талони, които търговци са ви издали за върнати стоки или неизползвани услуги и на тях са посочени стойности в левове, можете да ги използвате и сега, когато единствената официална валута е еврото. Това може да направите обаче до изтичането на срока им на валидност, напомнят ot платформата "Ние, потребителите“.

Превалутирането на стойността им става, като сумата в левове се раздели на официалния валутен курс 1,95583 и се закръгли до втория знак след десетичната запетая на базата на третия.

Прилага се познатото математическо правило - ако третият знак е пет и над 5, вторият знак се увеличава с една единица, ако трeтият знак след десетичната запетая е под пет, вторият остава непроменен.

Ваучерите за храна, които са били в продажба на територията на страната преди датата на въвеждане на еврото в Република България и на които стойностите са изразени в левове, също може да бъдат използвани.

Това е валидно и за пощенските марки, които са били в обращение до 31 декември 2025 г. Същото се отнася за други ценни книжа на приносител и компенсаторни инструменти - компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и поименните компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

Персонализираните превозни документи, книги, учебници, учебни помагала и други печатни произведения, включително познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания, както и тютюневи изделия с отпечатани цени в левове също са валидни и в обращение до изчерпване срока им на валидност и на количествата на пазара.


