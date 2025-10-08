ЗАРЕЖДАНЕ...
|Политолог: Васил Терзиев няма намерения да се кандидатира за президент
Любенов обясни, че Румен Радев не може да прави партия докато е държавен глава и това е причината да не говори въобще по тази тема, защото няма право в рамките на мандата си да се занимава с партийно строителство.
По темата с боклука на София Милен Любенов каза пред NOVA, че цялостната стратегия на ГЕРБ е по всякакъв начин да спират работата на Столичната община с остро политическо противопоставяне. Той отбеляза, че все пак е очевидно, че в работата на ръководството на общината има много проблеми. Там продължава да се запълва екипът около кмета Васил Терзиев. Любенов посочи, че вече има краткосрочни мерки за справяне с кризата - ангажирани са други фирми, които участват в сметоизвозването. Но за дългосрочното решение на проблема отбеляза, че всичко е въпрос на планиране и допусна, че ще е нужна намеса на държавата.
Любенов е скептичен, че столичният кмет може да бъде успешен кандидат за президент и отбеляза, че Васил Терзиев няма никакви намерения да се впуска в такава битка. На подмятането на лидера на ГЕРБ, че дядото на Терзиев е бил шеф на Контраразузнаването, политологът каза: ГЕРБ е тази партия, която управлява с бившата комунистическа партия"
