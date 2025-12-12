Политолог: Отговорността на Радев не просто чука на вратата, а направо ще я счупи

© Отговорността на президента Румен Радев не просто чука на вратата, а направо ще я счупи. Тази прогноза направи политологът Слави Василев в предаването "Още от деня" по БНТ. Според него държавният глава има реален шанс да излезе като основен печеливш от мащабните протести, които доведоха до оставката на правителството днес.



"Той е длъжен, хората очакват да слезе на терена", заяви емоционално Слави Василев в ефира на националната телевизия. Анализаторът подчерта, че Румен Радев може да постигне сериозна победа на евентуални избори, но постави едно ключово условие – "ако правилно си изиграе картите".



По отношение на подадената оставка на правителството, Василев изрази мнение, че управляващите са намерили хитър начин да се измъкнат от напрегнатата ситуация. "Намериха начин да излязат сухи от водата", коментира той пред водещата на предаването.







Политологът засегна и темата за държавния бюджет, която е в центъра на политическите спорове през последните дни. "Липсата на бюджет е хем добра новина, хем не е", обобщи ситуацията той.



В края на своя анализ Слави Василев направи и изненадващо признание за съвпадение на позициите с лидера на "ДПС – Ново начало".



"За първи път ще се съглася с г-н Пеевски, печелившият от протеста ще е друг", заключи политологът, визирайки потенциалния възход на президентската институция в създалия се властови вакуум.











