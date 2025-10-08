ИЗПРАТИ НОВИНА
Полиция нахлу в община Несебър и в офисите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Автор: Николай Парашкевов 17:50
© Plovdiv24.bg
Екипи на полицията влязоха в сградите на Община Несебър и РДНСК Бургас, научи "Фокус".

Униформени има и пред сградата на РИОСВ в Бургас.

Малко преди 15:00 часа служители на "Икономическа полиция“ влязоха при директора на екоинспекцията в Бургас Павел Маринов.

В същия час трима служители на реда влязоха и в сградата на Община Несебър.

По непотвърдена информация от полицията ще изискват документация, свързана със строителството в "Елените".

В района на всички споменати институции има засилено полицейско присъствие.


