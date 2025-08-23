ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поли Карастоянова: Преди 5 години в Гърция при същите обстоятелства загиват брат и сестра
"Преди 5 години в Гърция при същите обстоятелства при парасейлинг полет загиват брат и сестра. Държавата приема драконовски мерки и създават регулация", коментира още тя.
"Пред очите ни тази седмица умират невинни хора при нелепи обстоятелства. Тази дейности географски е на туристически район, но много повече кореспондира с морската администрация. От това страдат хората, това е огромна човешка трагедия", посочи Карастоянова в ефира на bTV.
По думите ѝ туристическият сезон е много активен, всички предприемачи и инвеститори са в пълна мобилизация, посрещат милиони туристи.
"Над 6% ръст спрямо миналата година има на туристите – и български, и чуждестранни", каза още експертът.
"От 2026 г. трябва да заработи национален фонд "България днес и утре“, който да създаде нов "бранд България". Държавата е осъзнала, че сега заради членството в Шенген и предстоящото в еврозоната страната е във фокуса на вниманието на международната общност", посочи още Карастоянова
