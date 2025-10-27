ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почивните понеделници остават в сила!
Законопроектът за промени в Кодекса на труда бе внесен от Йордан Иванов и група народни представители. От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепиха предложението да отпаднат неработните понеделници с мотив, че основният проблем на бизнеса е недостигът на работна ръка, което е водещо предизвикателство.
Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложенията, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Досега не са постъпили запитвания и жалби от сега съществуващото положение. Официалните празници са почивни за всички работещи, като така се осигурява възможност на хората да отпразнуват или да отдадат почит в определения ден. Друго значение, освен социалния елемент, е осигурената предвидимост и сигурност за работодателите и работещите. По данни на Евростат работещите у нас се нареждат сред първите с 39 часа работа седмично, посочи още министър Гуцанов.
КНСБ също не подкрепя предложенията, защото смята, че този текст вече работи девет години и нито веднъж от обществения сектор не имало оплаквания за намаляване на производителността на труда, каза Величка Микова, секретар на синдиката. Предложението е едностранчиво, тъй като отчита само интереса на работодателя. Настояваме вносителите, ако могат, да изтеглят законопроекта си, защото не е в интерес на гражданите, допълни тя.
КТ "Подкрепа“ не подкрепи законопроекта, тъй като не споделя, че по този начин ще се балансира трудовото правоотношение.
