Почитаме светец с изключителна съдба, ето кой има имен ден днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:14Коментари (0)180
На 7 февруари църквата почита Св. преп. Лука Еладски и св. преподобни Партений, епископ Лампсакийски.

Св. Лука Еладски се родил в гръцкото село Кастория като трето от седем деца в фамилията на селяни-пришълци от егейските острови.

От дребен обичал безмълвието, уединението и се отличавал с невзискателност. Приел отшелнически постриг и основал незначителен манастир, отдаден на св. великомъченица Варвара покрай Коринт.

Поради чистия си и богоотдаден живот получил дара на прозрението. Представил се в Господа на към 56-годишна възраст. Той е един от първите светци, за които се споделя, че по време на молитвите си се издигал над земята.

Подробно житието на св. Лука са написали незнайни монаси след неговата гибел. На него е отдаден един от най-известните и обичани византийски манастири - Осиос Лукас в Стириот.

Преподобни Партений се родил в Мелитопол и в детството си не получил образование.

Но молейки се усърдно в църква и слушайки внимателна четенето на свещените книги, той обикнал Господа от все сърце, стараел се да изпълнява Неговите заповеди и да помага на нуждаещите се.

Сам той бил беден, ловял риба в близкото езеро, продавал я и помагал на бедните. Господ удостоил младия Партений с благодатта Си и му дал сила да изцерява болести чрез призоваване на Божието име.

На 7 февруари празнуват всички, които носят името Лука.







