ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Почина първият наш бизнесмен, отвлечен за откуп от един милион лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:31Коментари (0)599
©
На 23.01.2026 г. е починал бизнесменът Стефко Колев. Той е родом от Добрич. Собственик е ни фирма "Руен", която в края на миналия век работи с добричката компания "Турспорт", която започва производство на спортни дрехи и облекла за свободното време с марката "Пума". Собственик на "Турспорт" е Живко Жечев, вицепрезидент на футболния клуб. 

Така Стефко Колев е първият отвлечен бизнесмен у нас. На 20 септември 2001 г. бе похитен и върнат, след като близките му платиха откуп от 1 млн. лева. Случаят стана известен с това, че парите, които съпругата на Колев изхвърли през влак по искане на похитителите, се разпиляха по жп-линията. Кантонер намери над 100 000 лв. и бе награден, защото ги предаде на полицията. 

Два месеца по-късно разследващите установяват, че и двама полицаи са помагали на бандата. За отвличането са обвинени Данаил Георгиев-Джаки и Борис Арсов-Борчо, който е от групата на Йоско Костинбродския и по-късно е разстрелян. На 1 септември 2003 г. обаче Софийският градски съд пусна под парична гаранция 2500 лева петима от шестимата обвинени в отвличането.

Светла да е паметта му!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Излезе прогнозата за последната неделя на януари
14:08 / 24.01.2026
7 линейки и 3 пожарни не можаха да спасят млада жена, деца са с т...
12:57 / 24.01.2026
Полиция влезе в жилището на 23-годишна бургазлийка, арестуваха я
12:47 / 24.01.2026
Мъж си купи гардероб през 2025 г. за 1599 лв., сега същият е 1599...
12:42 / 24.01.2026
Бащата на Сияна: Аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша, че ...
12:34 / 24.01.2026
Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски
10:37 / 24.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Серия от трусове в Турция
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
Президентска партия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: