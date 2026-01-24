ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина първият наш бизнесмен, отвлечен за откуп от един милион лева
Така Стефко Колев е първият отвлечен бизнесмен у нас. На 20 септември 2001 г. бе похитен и върнат, след като близките му платиха откуп от 1 млн. лева. Случаят стана известен с това, че парите, които съпругата на Колев изхвърли през влак по искане на похитителите, се разпиляха по жп-линията. Кантонер намери над 100 000 лв. и бе награден, защото ги предаде на полицията.
Два месеца по-късно разследващите установяват, че и двама полицаи са помагали на бандата. За отвличането са обвинени Данаил Георгиев-Джаки и Борис Арсов-Борчо, който е от групата на Йоско Костинбродския и по-късно е разстрелян. На 1 септември 2003 г. обаче Софийският градски съд пусна под парична гаранция 2500 лева петима от шестимата обвинени в отвличането.
Светла да е паметта му!
