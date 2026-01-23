ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Почина езиковедът Иля Златанов, владеещ близо 20 езика
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:05Коментари (0)559
©
След тримесечна борба с тежко заболяване днес почина лингвистът и езиковед Иля Златанов. Тъжната вест беше съобщена от негови близки в социалните мрежи.

Погребението ще се състои на 25 януари (неделя) от 14:00 часа в храм "Покров Богородичен“ при Руски паметник.

Иля Златанов беше изтъкнат лингвист с изключително широк езиков и научен профил. Той владееше в различна степен между 15 и 20 езика и е автор на повече от 30 научни статии и материали, публикувани в специализирани езиковедски списания и сборници.

През миналата година, на 4 юни, Иля Златанов представи своя монументален труд книгата "Думи за езика“, която обобщава дългогодишните му изследвания и размисли върху езика.

Образованието си започва с руска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, след което завършва Петербургския университет. След завръщането си в България започва работа в Института за руски език и литература и паралелно с това преподава съвременен руски език в Софийския университет. По-късно продължава научната си подготовка с аспирантура в Института за славянознание и балканистика в Москва.

През 1989 г. Иля Златанов започва работа в Института за младежта, където се занимава със социолингвистика. След разформироването на института насочва професионалния си път към изследване на телевизионната аудитория. Работи в редица телевизии и рекламни агенции, но интересът му към лингвистиката остава постоянен и определящ за неговата професионална и лична идентичност.

С кончината на Иля Златанов българската лингвистика губи ерудиран учен, преподавател и изследовател с дълбока отдаденост към езика и неговите обществени измерения.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Възможно е още днес България да има нов президент
07:59 / 23.01.2026
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
23:19 / 22.01.2026
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 ев...
22:16 / 22.01.2026
Тираджия: Ще си вземем коне и ще тръгнем с файтони, по-евтино ще ...
21:46 / 22.01.2026
Напусна ни един от последните мохикани на българската литература
21:30 / 22.01.2026
Директор на банка: В първите 2 работни дни банковата система приб...
20:56 / 22.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Аматьорски футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Почина Тодор Славков
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: