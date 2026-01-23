Почина езиковедът Иля Златанов, владеещ близо 20 езика

© След тримесечна борба с тежко заболяване днес почина лингвистът и езиковед Иля Златанов. Тъжната вест беше съобщена от негови близки в социалните мрежи.



Погребението ще се състои на 25 януари (неделя) от 14:00 часа в храм "Покров Богородичен“ при Руски паметник.



Иля Златанов беше изтъкнат лингвист с изключително широк езиков и научен профил. Той владееше в различна степен между 15 и 20 езика и е автор на повече от 30 научни статии и материали, публикувани в специализирани езиковедски списания и сборници.



През миналата година, на 4 юни, Иля Златанов представи своя монументален труд книгата "Думи за езика“, която обобщава дългогодишните му изследвания и размисли върху езика.



Образованието си започва с руска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, след което завършва Петербургския университет. След завръщането си в България започва работа в Института за руски език и литература и паралелно с това преподава съвременен руски език в Софийския университет. По-късно продължава научната си подготовка с аспирантура в Института за славянознание и балканистика в Москва.



През 1989 г. Иля Златанов започва работа в Института за младежта, където се занимава със социолингвистика. След разформироването на института насочва професионалния си път към изследване на телевизионната аудитория. Работи в редица телевизии и рекламни агенции, но интересът му към лингвистиката остава постоянен и определящ за неговата професионална и лична идентичност.



С кончината на Иля Златанов българската лингвистика губи ерудиран учен, преподавател и изследовател с дълбока отдаденост към езика и неговите обществени измерения.