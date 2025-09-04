ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина единият от работниците, пострадали при инцидента в завод "Арсенал"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:53
© БГНЕС
Почина единият от работниците, които пострадаха при трудова злополука в завод "Арсенал" в Казанлък, потвърдиха от прокуратурата в Стара Загора.

Смъртта на 46-годишния мъж е настъпила няколко часа след инцидента при извършване на хирургическа интервенция в болницата. Другият пострадал е в болнично заведение с причинени травми. Разследването на трудовата злополука ще се води от Окръжната прокуратура в Стара Загора. 

Досъдебното производство, което до момента се водеше под надзора на Районната прокуратура, ще бъде преобразувано в следствено дело, като действията по него ще се извършват от следовател към Окръжен следствен отдел в Окръжната прокуратура.

То е образувано за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, посочиха още от обвинението.

Трудовата злополука е настъпила в 10:30 ч. днес в цех в казанлъшкия оръжеен завод по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин.

В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети.







Статистика: