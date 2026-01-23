ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Калин Терзийски
"Приятели, вчера, на 22.1 в 20 ч., почина моя брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере."
Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София. Завършил е Националната природоматематическа гимназия (НПМГ). През 2000 г. решава да се отдаде изцяло на писането, като работи и като сценарист за телевизия и радио.
През март 2010 г. заедно с водещи сценаристи основава Сдружението на българските телевизионни сценаристи (СБТС). Той е и сред учредителите на Асоциацията на писателите в България.
Калин Терзийски е автор на няколко сборника с разкази и три стихосбирки. Той участва и в общи проекти на литературния клуб "Литература*Диктатура“, резултатът от които са три издадени книги. Носител е на няколко литературни награди.
Творчеството му оставя трайна следа в съвременната българска литература и сценични изкуства.
