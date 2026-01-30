ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина Деян Мендев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:10
©
Почина музикантът Деян Мендев, познат сред феновете с артистичното си име Claw Morlock, или просто Дидо.

Новината бе съобщена чрез публикация във Facebook страницата на бандата Korozy, с която той свиреше на бас китара.

Дидо беше познат и с участието си в други култови банди като Demonism, Pirin и Dimension Of Harm. Той следва свои колеги от Korozy в "небесния оркестър“ – Венко Великов (Trolon), който почина през 2024 г., и Гани Куршумов (G. MacManus), загубен през 2021 г.

Освен музикант, Дидо бе дългогодишен тон техник на Драматичен театър "Гео Милев“ в Стара Загора. Колегите му ще го запомнят с прямотата, откровеността и високия професионализъм, както и с отдадеността, с която беше част от театралното семейство.

Изказваме своите съболезнования на близките и приятелите на Дидо.







