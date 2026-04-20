България гласува на предсрочни парламентарни избори. Общо 24 партии и коалиции участваха във вота, предава Plovdiv24.bg.

Данните на социологическите агенции "Маркет Линкс“ и "Алфа Рисърч“ показват повече от убедителна победа за "Прогресивна България“ на Румен Радев. На изборите вчера ГЕРБ отбелязват най-значителния спад в резултатите си, откакто участват в избори за народни представители.

Четири партии влизат в 52-ото Народно събрание, сочат данните при 100% паралелно преброяване на социологическата агенция "Маркет Линкс". "БСП-Обединена левица" и "Възраждане" не успяват да прескочат 4-процентната бариера съответно с 3% и 3,8% подкрепа.

Политическите формации, които засега влизат в 52-ия парламент, са:

"Прогресивна България" с 44,4%

ПП-ДБ с 12,8%

ГЕРБ-СДС с 12,4%

ДПС - 6,3%

Основаната на 3 декември 2006 г. по инициатива на тогавашния кмет на София Бойко Борисов партия участва първо в надпреварата за европейски парламент и местни избори през 2007 г. И именно тя става изходна точка за множество последвали победи.

На 5 юли 2009 г. ГЕРБ за първи път участват в парламентарни избори и ги печелят с резултат от 39,7% при избирателна активност от 60,20%. Те получават 116 мандата, след като за тях са гласували 1 678 641 души.