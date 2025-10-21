ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|По сметките на близо 5400 фермери постъпиха над 25,4 млн. лева
Първи финансова подкрепа получиха животновъдите, които са заявили интервенцията "Преходна национална помощ за говеда и/или биволи, необвързана с производството“ (ПНДЖ1). По сметките на 5412 фермери, постъпиха 25 432 611 лева / 13 003 487 евро.
ДФЗ превежда националните средства в пълен размер. Ставките по ПНДЖ1 са определени със Заповед на министъра на земеделието и храните и са както следва: по 64,33 лева / 32,89 евро за едно допустимо за подпомагане говедо и 112,57 лева / 57,56 евро за бивол.
Право на подкрепа по интервенцията имат земеделските стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи. Задължително условие за получаване на подпомагане по тази интервенция е фермерите да отглеждат в стопанствата си поне 50% от референтния брой животни към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания. Изискването е разписано в Наредба №3 от 10.03.2023 г.
Финансовата подкрепа в помощ на говедовъдите е утвърдена в съответствие на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане по изготвените Стратегически планове за ОСП. Там е посочено, че преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Движението по АМ "Марица" спря
08:59 / 21.10.2025
Не започвайте важни дела и не спорете
08:14 / 21.10.2025
Слънчев вторник с температури до 20 градуса
08:17 / 21.10.2025
Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
06:00 / 21.10.2025
Как се сумира осигурителен стаж за пенсия за българите, работили ...
23:04 / 20.10.2025
НИМХ публикува изненадващо "гореща" прогноза за идните дни
22:25 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS