ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пловдивчанка блъсна дете и избяга
В 10.35 часа вчера по улица "Алеко Константинов" 37-годишна жена от Пловдив се е движила с "Фолксваген" и е ударила 12-годишно момче, но не е изчакала пристигането на полицейските служители.
Момчето е прегледано и освободено, без опасност за живота. Спрямо нея е взето административно отношение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 630
|предишна страница [ 1/105 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Арестуваха катаджия и жена, измислили криминална схема
14:08 / 15.10.2025
Откриха крадени части в автоморга
13:34 / 15.10.2025
Мирчев: Писах два есемеса на Борисов
13:35 / 15.10.2025
Френски икономист: Единствената промяна за клиентите на банките в...
13:03 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, ...
11:19 / 15.10.2025
Брокери от Гърция: Много села станаха "български", без проблем ку...
10:52 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS