Пловдивчанка блъсна дете и избяга

© Водачка е напуснала пътен инцидент в Харманли, съобщават от ОД МВР Хасково.



В 10.35 часа вчера по улица "Алеко Константинов" 37-годишна жена от Пловдив се е движила с "Фолксваген" и е ударила 12-годишно момче, но не е изчакала пристигането на полицейските служители.



Момчето е прегледано и освободено, без опасност за живота. Спрямо нея е взето административно отношение.