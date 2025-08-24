Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот

© "В България всяка година се купуват едни от най-скъпите коли в света чисто нови, а същевременно имаме региони като Северозапада, където нещата изглеждат никак добре. Арогантното потребление е признак на лошо възпитание, лош вкус и, да го кажа най-грубо – селяндурщина.



Някакви изключително скъпи лимузини седят пред панелни блокове. Автомобилът не вдига стандарта на живота, но повдига самочувствието на потиснатите хора, които си ги купуват“.



Така финансистът и член на Съвета на Института за пазарна икономика Левон Хампарцумян коментира последния анализ на института, според който данните ясно сочат, че България забогатява.



По този повод с Plovdiv24.bg се свърза наш читател, който поиска да изрази позицията си във връзка с горепосоченото изказване:



"Здравейте. Господин банкерът се изказа малко непремерено. Не виждам противоречие между това да живееш в панелен блок и да имаш добър стандарт на живот. Аз имам точно такова жилище, на 15 минути ог Главната на Пловдив и имам скъпа кола. Едното не изключва другото.



От думите на Хампарцумян излиза, че който живее в панелка, трябва да кара голф ли? Вложил съм доста средства, за да изглежда апартаментът ми в отлично състояние. Мога да си го позволя. Не бих го заменил за ново строителство в Кючука например. Там лимузини може ли да има пред т.нар. луксозни комплекси?", попита пловдивчанинът.



