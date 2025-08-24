ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Някакви изключително скъпи лимузини седят пред панелни блокове. Автомобилът не вдига стандарта на живота, но повдига самочувствието на потиснатите хора, които си ги купуват“.
Така финансистът и член на Съвета на Института за пазарна икономика Левон Хампарцумян коментира последния анализ на института, според който данните ясно сочат, че България забогатява.
По този повод с Plovdiv24.bg се свърза наш читател, който поиска да изрази позицията си във връзка с горепосоченото изказване:
"Здравейте. Господин банкерът се изказа малко непремерено. Не виждам противоречие между това да живееш в панелен блок и да имаш добър стандарт на живот. Аз имам точно такова жилище, на 15 минути ог Главната на Пловдив и имам скъпа кола. Едното не изключва другото.
От думите на Хампарцумян излиза, че който живее в панелка, трябва да кара голф ли? Вложил съм доста средства, за да изглежда апартаментът ми в отлично състояние. Мога да си го позволя. Не бих го заменил за ново строителство в Кючука например. Там лимузини може ли да има пред т.нар. луксозни комплекси?", попита пловдивчанинът.
Коментарите оставяме на вас....
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Промениха прогнозите, краят на лятото се отлага!
20:27 / 24.08.2025
Идва след броени часове
19:19 / 24.08.2025
Хиляди на протест срещу безводието в Плевен: Настояват за оставка...
18:05 / 24.08.2025
Туристка: Какво да правя в Гърция? За същите пари в България ще с...
17:04 / 24.08.2025
Алибегов: Цените са по-високи по плажовете у нас, защото сезонът ...
16:07 / 24.08.2025
Кола се обърна по таван, има жертва
16:19 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS