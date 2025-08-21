© Финансистът и член на Съвета на Института за пазарна икономика Левон Хампарцумян коментира последния анализ на института, според който данните ясно сочат, че България забогатява.



"Наистина е така, и то се вижда по живота около нас“, заяви той. Въпреки това направи уточнение: "Ако има някакво място, което е било моноиндустриално селище, с един завод, който е затворен, или с разпокъсани земеделски стопанства, там е друго. Но като цяло икономиката на София е грубо половината от икономиката на България“, каза финансистът.



Хампарцумян припомни тежката криза от 1997 г.: "Тогава България претърпя финансов крах – хората загубиха пенсии, пенсионните фондове се изтриха, БВП спадна с 40%. Държавата нямаше пари да си плати лихвите“.



Днес ситуацията е коренно различна: "Слава Богу, че сме на път да влезем в Еврозоната. Много по-рано трябваше да стане, но по ред причини се забави“, каза Хампарцумян.



Един от знаците за забогатяване е ръстът на депозитите: "Фактът, че държим над 100 милиарда лева в банките, е също резултат от забогатяването на хората. Но веднага искам да кажа, не на всички и не поравно. По-активните, по-образованите, дори тези, които са добре свързани в корупционните мрежи, те забогатяват“, каза за Нова нюз Хампарцумян.



Той посочи и обратната страна: "В България има около 600 хиляди души в работоспособна възраст, които нито учат, нито работят. Това са 10% от населението, които не могат да допринесат за благоденствието, а по-скоро са в обратната посока“.



"В България всяка година се купуват едни от най-скъпите коли в света чисто нови, а същевременно имаме региони като Северозапада, където нещата изглеждат никак добре. Арогантното потребление е признак на лошо възпитание, лош вкус и, да го кажа най-грубо – селяндурщина“.



Той даде и пример: "Някакви изключително скъпи лимузини седят пред панелни блокове. Автомобилът не вдига стандарта на живота, но повдига самочувствието на потиснатите хора, които си ги купуват“.



