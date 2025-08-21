ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Плажуваща се нахвърли на жена, доброволно почистваща плажа
Не толкова положителна е реакцията на друга дама, която започва конфронтация с жената, събираща отпадъците:
"Сега ли решихте да чистите? Аз съм дошла да си почивам, не да гледам боклук! Защо не го събирате в чували?“
Жената мълчаливо продължила да събира отпадъци. В този момент авторката на публикацията се намесва:
"А вие бихте ли прекъснали почивката си, за да помогнете, вместо да правите забележки? Тази жена го прави доброволно.“
"Какво ме интересува как го прави, аз искам да се пека…“ — отвърнала другата.
Дамата, почистваща плажа, любезно отвърнала, че щом намери чувал, ще го използва.
Авторката продържава разказа:
"Побеснях! Отидох до близкото заведение, взех голям чувал и се върнах. Заедно събрахме всичко, което беше натрупала. Докато го правехме, се приближи друга жена с боклук. Усмихна се и каза:
"Казват, че ако поне веднъж в живота си изхвърлиш чужд боклук, планетата става по-чиста.“
Погледнах знамето над нас. На него пишеше:
"Ти си твоята околна среда. Запомни това.“
И си дадох сметка — в душите на едни хора има градина, а на други — кочина“, завършва разказа си жената.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 680
|предишна страница [ 1/114 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Отварят магистрала "Европа" за движение
11:07 / 21.08.2025
Спряха санирането на блока без тераси заради смъртен случай
10:45 / 21.08.2025
Адвокат: Болница е осъдена да плати по 100 000 лева на всеки от р...
10:52 / 21.08.2025
Синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
10:50 / 21.08.2025
Миролюба Бенатова: Няма случайни законови вратички!
10:49 / 21.08.2025
Meteo Balkans: Приятели, утре ни очаква разваляне на времето
10:50 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
И утре ще вали дъжд, вижте къде
16:12 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS