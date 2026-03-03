Приходите от данъци върху доходите на физически лица (ДДФЛ) за януари са в размер на 418,1 млн. евро и са със 106,1 млн. евро повече или 34 % ръст спрямо същия период на предходната година. Това показва отчетът на Министерство на финансите за изпълнението на бюджета за месец януари.Основен фактор за размера на данъчните постъпления от ДДФЛ е развитието на параметрите на пазара на труда. Нарастването на заетостта, спад на безработицата и ръст на заплащането на труда са предпоставки за по-високи приходи от този вид данъци. Влияние върху размера на постъпленията от данъка оказват действащите законодателни и административни мерки в областта на трудовото, социалното и данъчното законодателство. За повишаване на тази група данъчни приходи допринасят и предприетите мерки за намаляване на недекларирания труд, мерките за повишаване на събираемостта на задължения за минали периоди и тематичните кампании за контрол, провеждани от НАП, посочват от финансовото министерство.По трудови правоотношения приходите от данъка за януари 2026 г. са 258,4 млн. евро. Тези приходи са с 21,5 млн. евро повече или 9,1% ръст в сравнение със същия период на предходната година.Фактор за нарастване на приходите от ДДФЛ са отчетеният висок номинален ръст на средната работна заплата през 2025 г., както в частния сектор, така и в обществения сектор, в т. ч. увеличението на заплатите в сферата на образованието и на разходите за персонал в бюджетните организации с приемането на ЗДБРБ за 2025 г. и действието на редица законодателни промени и актове на Министерския съвет, пише pariteni.bg. При тази група данъчни приходи през 2026 г. влияние оказва увеличението от 1 януари 2026 г. (съгласно постановения механизъм в чл. 244, ал. 2 от Кодекса на труда) на минималната работна заплата за страната от 551 евро (1 077 лв.) на 620,20 евро (1 213 лв.) или с 12,6%.Влияние върху приходите от трудови правоотношения в посока намаление през януари оказва ползването на облекченията за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ чрез подаване на декларация по образец при работодателя през месец декември. Очаква се ползването на облекченията за деца чрез подаване на годишната данъчна декларация за доходите, придобити през 2025 г., както и авансовото ползване при работодател за придобитите доходи през 2026 година да окаже въздействие и през следващите отчетни периоди.От извънтрудови правоотношения (ЕТ, свободни професии, граждански договори, годишен и авансов данък и др.) приходите от данъка към 31.01.2026 г. са 19,6 млн. евро. За отчетния период на 2026 г. са постъпили с 14,7 млн. евро повече приходи спрямо края на януари 2025 година. Основно влияние върху тези приходи оказват резултатите от годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ (дължим данък за довнасяне или надвнесен данък) и дължимите авансови вноски, както и плащанията за минали години и размера на възстановения и прихванат данък.По данни на НАП към 31.12.2025 г. плащанията по декларации нарастват с 18,7% (30,3 млн. евро) спрямо края на 2024 г., авансовите вноски нарастват с 6,6% (3,9 млн. евро), а ръстът на плащанията за минали години е 9,8% (8 млн. евро). Размерът на възстановения и прихванат данък нараства на годишна база с 8,1% (6,1 млн. евро) и влияе в посока намаление на приходите от тази група данъци. Това се дължи основно на ползването с подаването на годишните декларации на постановените в ЗДДФЛ данъчни облекчения, от които с най-голям ефект за намаляване на данъчните приходи са облекченията за деца и за деца с увреждания, данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност.