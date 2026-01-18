ЗАРЕЖДАНЕ...
|Платиха с фалшива банкнота от 100 евро на доставчик на храна
На 17 януари около 21:00 часа мъж, работещ като доставчик на пица, доставил поръчка в монтанския квартал Кошарник, която му била заплатена с банкнота с номинал от 100 евро.
След като доставчикът се върнал в пицарията, предположил, че банкнотата е неистинска и сигнализирал на тел. 112.
Преди пристигане на служителите на реда, доставчикът на храна се върнал на адреса, където му било заплатено с друга банкнота със същата стойност. В резултат на разпит и проведено разследване е установено, че извършител на престъплението е жена на 20 г. от Монтана.
Тя доброволно предала банкнотата с номинал от 100 евро, с която била платила първоначално. Образувано е досъдебно производство, работата по случая продължава в Районно управление – Монтана, по данни от полицейският бюлетин.
В последните дни полицията в Монтана залови жена от Берковица плащала с фалшиво евро, а през миналата седмица случай с фалшиви евро банкноти имаше и във Вълчедръм. Тогава полицията установи и задържа три фалшиви банкноти в купюри по 50 евро.
