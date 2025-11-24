ИЗПРАТИ НОВИНА
Плащаме по-малко за портокали и ябълки, но повече за картофи и кашкавал
Автор: Ваня Кузманова 12:52Коментари (0)184
© Фокус
Потребителската кошница намалява с 1 лев за изминалата седмица. Тя е на стойност 100 лв. Това посочиха на брифинг от Държавната комисия за стокови борси и тържища.

"Запазва се нормалното състояние на пазара на основни храни, плодове и зеленчуци. Най-много поевтиняват портокалите с 24 ст. И ябълките със 17 ст. Леко поскъпване има при зеления пипер и картофите. Свинското и пилешкото са по-евтини с 9 ст. Кашкавалът е по-скъп с 10 ст.", допълниха от ДКСБТ.

По думите на председателя на ДКСБТ Владимир Иванов продължава нормалното състояние на пазара - изцяло сезонен фактор, като потребителската кошница намалява с 1 лв. за изминалата седмица

"Това не е нормално за този сезон, аз си го обяснявам с топлото време, като няма оформена тенденция нито към намаляване, нито към повишаване, по-скоро са пазарни вариации, които са обусловени главно от сезонен фактор и че времето е необичайно топло за сезона", каза още той.


