ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пием два пъти по-скъпо мляко от британците, но ето каква е средната заплата там
Макар инфлацията на Острова да продължава да е по-висока в сравнение с други европейски държави като Германия и Франция, тази седмица стана ясно, че поскъпването на хранителните стоки се забавя. Даже при някои като макарони, брашно и зехтин се наблюдава намаление с между 4 и 16 процента. Млякото обаче е поскъпнало с близо 15 на сто през последната година, а говеждото с двойно повече. Това, което казват пазарните анализатори, е, че хората не се борят да си осигурят стоки от първа необходимост, но не могат да си позволят някои по-скъпи храни, за които преди въобще не са замисляли дали да ги купят.
Въпреки че инфлацията на острова е по-висока от всякога, виждаме, че там сметката е най-малка. Яйцата са с 34 евро цента по-евтини от тези у нас. Ябълките в България са с 4 евроцента по-евтини от тези в Англия. Прясното мляко обаче у нас е най-скъпо и то близо два пъти. В България един литър струва 1,75 евро, докато в Англия само 84 цента.
Цените са само едната страна на уравнението. Другата са доходите. Защото една и съща сума тежи различно в портфейла на българина, германеца и англичанина.
Навсякъде зависи според района, в който живеете. В София средната заплата е около 1800 евро. А покупателната способност на българина достигна 13 000 евро на човек. Исторически връх според НСИ. Изпреварваме Гърция, Румъния, Словакия и Унгария.
Средната заплата в Германия зависи в голяма степен от сектора и региона. Според статистиката средната заплата за пълен работен ден варира между 4700 и 5000 евро бруто на месец. Покупателната способност в Германия на човек от населението за една година също се различава значително между отделните провинции. В зависимост от региона тя е около 27 000 евро, като в някои случаи може да надхвърли 34 000 евро годишно.
В Лондон средната работна заплата е 4142 паунда или 4754 евро месечно. Жителите на британската столица харчат между 8 и 17% от доходите си за храна, като най-високият процент е при най-ниско платените работници. И причината е непрекъснатото поскъпване на хранителните стоки през последните години. Вече на човек са необходими между 200 и 300 паунда месечно, за да се храни.
И така, у нас средната заплата е два пъти и половина по-ниска от тази на германците и англичаните. Цените в магазините обаче са различни. Най-яркият пример е млякото, което у нас се оказа най-скъпо.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Жени с красиви имена имат повод да почерпят
08:20 / 24.01.2026
Сбогуваме се с Калин Терзийски
08:21 / 24.01.2026
Пампорово посреща част от депутатите
08:20 / 24.01.2026
Докъде доведе таванът на цените в 9 други държави
08:23 / 24.01.2026
Неприятно време ни очаква днес
08:19 / 24.01.2026
Семерджиев осъди затвора, карцерът го потиснал
23:00 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS