|Петър Колев: Македонската евроинтеграция е в клинична кома
"Този избор показва ясно, че това общество няма никакво намерение да продължава по европейския си път. Те не разбраха това, което Урсула фон дер Лайен няколко дена преди изборите им каза в Скопие. Резултатите от всичко това като избор и начинът, по който се прави политика в Северна Македония ще бъде за сметка на тези, които се ги избрали. И това е жалната, но действителна картина на това, което се случи последните няколко дни в Северна Македония,“ обобщи той.
Според госта победата на ВМРО-ДПМНЕ се дължи както на факта, че голяма част от гражданите не излязоха да гласуват, както на масовото отсъствие на активни млади граждани в Македония, като сравни миграцията в Северна Македония през последните няколко години с чума, така и на очевидно бездейната, и "некадърна и опетнена от управлението опозиция“, която трудно може да събори Мицкоски. "Все повече ми прилича цялата тази картинка на времето когато Груевски дойде на власт, само че разликата е, че неговите наследници в момента са доста по-апгрейнати и контролират медиите чрез финансирането, което основно идва от Унгария, което е публична тайна в Македония.“
Новото опасно и уродливо явление в Македония според него се явява политическа партия "Левица“, която отива на балотаж в Скопие, която е изцяло антиевропейска, проруска, изключително антибългарска и агресивна по темата. "Появата на такъв политически субект трябва да изпрати ясен сигнал не само към гражданите в Македония, и към заобикалящите, включително и нас, като съседна страна, че ние вече ще се събуждаме оттук нататък с един съсед, който е изключително агресивен политически, от една страна дипломатически, от друга страна с ясни просърбски и проруски позиции, защото явно тази политическа карта в Македония дава плод.“
Колев допълни, че българите на тези избори не са гласували заради липса на техен кандидат. "Техните неправителствени и политическа организация бяха унищожени с сила, с репресия, с меч буквално. За съжаление се стигна до там, че част от неправителствените организации да бъдат забранявани със закон. Клубовете бяха подпалвани, хора бяха бити по улиците. В едни такива условия няма как българите да участват в политическия живот на тази страна и няма как да излязат на избори да гласуват.“
Гостът изрази категоричното си мнение, че докато българите не бъдат вписани като част от народите, които са официално признати и интегрирани в Конституцията на Северна Македония, страната няма да бъде приета в ЕС. "Това е техния избор. Ако искат в Европа, отиваме в Европа заедно. Ако не, тогава България един по един ще си интегрира българите в ЕС, както е с легалната процедура, предвидена с Конституцията и Закона за българско гражданство.
И няма какво повече ние да се обясняваме с тези хора, които прекараха половината си и повече кампания в провокации към България, обидни думи и още какво ли не е. И тук нямаме място за компромис, защото няма как да правим компромис с достойнството си и с костите на дядовците си. И това трябва да му бъде ясно и на Мицкоски, и на този, който ще дойде след Мицкоски, и на който и да било друг, който има намерение да се занимава с политика в Македония.“
