ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Петър Колев: Македонската евроинтеграция е в клинична кома
Автор: Цоня Събчева 21:01Коментари (0)0
© Фокус
Съгласно реакциите на международните наблюдатели, съгласно това, което казва Изборната комисия, местните избори в Република Северна Македония явно са били честни, но Република Северна Македония направи такъв избор, че крайният резултат на тези избори е, че македонската евроинтеграция е в клинична кома. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ бившият ръководител на Гражданския демократичен съюз в Северна Македония Петър Колев.

"Този избор показва ясно, че това общество няма никакво намерение да продължава по европейския си път. Те не разбраха това, което Урсула фон дер Лайен няколко дена преди изборите им каза в Скопие. Резултатите от всичко това като избор и начинът, по който се прави политика в Северна Македония ще бъде за сметка на тези, които се ги избрали. И това е жалната, но действителна картина на това, което се случи последните няколко дни в Северна Македония,“ обобщи той.

Според госта победата на ВМРО-ДПМНЕ се дължи както на факта, че голяма част от гражданите не излязоха да гласуват, както на масовото отсъствие на активни млади граждани в Македония, като сравни миграцията в Северна Македония през последните няколко години с чума, така и на очевидно бездейната, и "некадърна и опетнена от управлението опозиция“, която трудно може да събори Мицкоски. "Все повече ми прилича цялата тази картинка на времето когато Груевски дойде на власт, само че разликата е, че неговите наследници в момента са доста по-апгрейнати и контролират медиите чрез финансирането, което основно идва от Унгария, което е публична тайна в Македония.“

Новото опасно и уродливо явление в Македония според него се явява политическа партия "Левица“, която отива на балотаж в Скопие, която е изцяло антиевропейска, проруска, изключително антибългарска и агресивна по темата. "Появата на такъв политически субект трябва да изпрати ясен сигнал не само към гражданите в Македония, и към заобикалящите, включително и нас, като съседна страна, че ние вече ще се събуждаме оттук нататък с един съсед, който е изключително агресивен политически, от една страна дипломатически, от друга страна с ясни просърбски и проруски позиции, защото явно тази политическа карта в Македония дава плод.“

Колев допълни, че българите на тези избори не са гласували заради липса на техен кандидат. "Техните неправителствени и политическа организация бяха унищожени с сила, с репресия, с меч буквално. За съжаление се стигна до там, че част от неправителствените организации да бъдат забранявани със закон. Клубовете бяха подпалвани, хора бяха бити по улиците. В едни такива условия няма как българите да участват в политическия живот на тази страна и няма как да излязат на избори да гласуват.“

Гостът изрази категоричното си мнение, че докато българите не бъдат вписани като част от народите, които са официално признати и интегрирани в Конституцията на Северна Македония, страната няма да бъде приета в ЕС. "Това е техния избор. Ако искат в Европа, отиваме в Европа заедно. Ако не, тогава България един по един ще си интегрира българите в ЕС, както е с легалната процедура, предвидена с Конституцията и Закона за българско гражданство.

И няма какво повече ние да се обясняваме с тези хора, които прекараха половината си и повече кампания в провокации към България, обидни думи и още какво ли не е. И тук нямаме място за компромис, защото няма как да правим компромис с достойнството си и с костите на дядовците си. И това трябва да му бъде ясно и на Мицкоски, и на този, който ще дойде след Мицкоски, и на който и да било друг, който има намерение да се занимава с политика в Македония.“


Още по темата: общо новини по темата: 148
17.10.2025 »
15.10.2025 »
12.10.2025 »
26.09.2025 »
19.09.2025 »
31.08.2025 »
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бившият кмет на Руен за тройното убийство: Семейството беше пробл...
19:45 / 21.10.2025
Зам.-градският прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е свъ...
18:35 / 21.10.2025
По пазарите си правят какво си искат – пършиво букетче срещу 27 л...
18:36 / 21.10.2025
Вътрешният министър определи тройното убийство в Бургас като "сем...
18:36 / 21.10.2025
Мирослав Рашков за пребития прокурор: С опасност за живота е
17:08 / 21.10.2025
Митов за убийството в търговския център: София е една от най-сигу...
17:08 / 21.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тройно убийство и къща в пламъци в Бургаско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: