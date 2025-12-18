ИЗПРАТИ НОВИНА
Петима са задържани за отвличане на мъж в София, подготвяли и второ похищение в Пловдив
19:26
Петима души са задържани за отвличане на мъж в София. Случаят е от юли тази година. На трима от тях е повдигнато обвинение за противозаконно лишаване от свобода, а на другите трима – за самото отвличане. Една от задържаните е жена на 27 г. Тя е пусната на свобода под парична гаранция от 3000 лв. Четирима други са задържани за срок до 72 часа. Един човек се издирва, информира Нова тв.

След като бил върнат в София, потърпевшият подал сигнал на тел. 112. В условията на неотложност в хода на разследването са претърсени множество адреси, иззети са доказателства, извършени са разпити, назначени са експертизи, направен е и следствен експеримент, уточни на брифинг зам. градският прокурор на София Десислава Петрова.

Според събраните до момента доказателства късно вечерта на 1 юли 42-годишният мъж е бил насилствено отведен с автомобил от адреса, на който живее. Двама мъже, представящи се за служители на МВР, го натоварили в колата. Държан е против волята му на три различни места от късните часове на 1 юли до ранните на 3-ти – в къща в софийското село Томпсън, в апартамент в Перник и в къща в София. Докато бил превозван с лека кола, имал поставена торба на главата. Според държавното обвинение в това време похитителите взели ключовете за дома на жертвата, портфейла му с всички банкови карти, а впоследствие и негов телефон, на който имал приложение за онлайн банкиране.

 

Мъжът бил принуден да даде достъп на обвиняемите до банковите си сметки. Разследва се изтегляне на сума от сметките му в град Нови Искър, както и за 94 хиляди лева с онлайн банкирането. Според прокуратурата сега тези пари са обърнати в криптовалути.

Водещ мотив за похищението е неуредени финансови сметки с част от участниците в отвличането. "Не разследваме група, става въпрос за обикновено съучастие", подчерта Петрова. По думите ѝ ако бъдат признати за виновни, обвинените в отвличане ще получат присъда от 7 до 15 години "лишаване от свобода", а тези в противозаконно отнемане на свобода – ще трябва да лежат в затвор до 6 г.

Със специални разузнавателни средства от Вътрешното министерство са установили, че жертвата и похитителите превеждали в миналото нелегални бежанци през границата. Установено е, че се е подготвяло и второ отвличане. За целта вече имало пригодена къща в Пловдив. Там трябвало да бъде отведен друг "каналджия". Според събраната информация той имал в криптопортфейл сумата от над 1 млн. долара.







