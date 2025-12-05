ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Петима души от нощта на протеста остават зад решетките, сред тях е и Николай Алексиев
Събраните до момента доказателства - свидетелски показания, видео записи, които са заснели деянията, писмени доказателства, сочат, че на 01.12.2025 г. в центъра на София, обвиняемите Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Те са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки. При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, М.И. и Л.Т. са с висящи досъдебни производства, а Н.А. има криминални регистрации.
След внесени от прокурори искания за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Мерките подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.
Разследванията по всички досъдебни производства продължават.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 69
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Две нови марки китайски автомобили стъпват в България
11:41 / 05.12.2025
Борисов: Днес ще направя един тест, за да разберем дали работя с ...
11:32 / 05.12.2025
БКЗП: Черната златка нанася масови и необратими щети върху овощни...
11:00 / 05.12.2025
Гард на НСО спаси живота на мъж във фитнес зала
10:52 / 05.12.2025
Омбудсманът сезира БНБ за проблемен достъп до стартовите комплект...
10:53 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS