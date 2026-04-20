Москва е впечатлена от изказванията на бъдещия български министър-председател Румен Радев. Това заяви на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Разбира се, впечатлени сме от думите на г-н Радев, който спечели изборите, както и на няколко други европейски лидери за тяхната готовност да решават проблемите чрез диалог, прагматичен диалог с Руската федерация. Ние приветстваме това. Също така смятаме, че всички съществуващи разногласия, всякакви различия в взаимните интереси могат и трябва да бъдат решавани единствено на масата за преговори“, каза Песков.

Лидерът на "Прогресивна България" бе поздравен за изборната победа и от президента на Сърбия Александър Вучич. Бившият държавен глава на Молдова Игор Додон също приветсва Радев за високия резултат.

"Поздравих Румен Радев за изборния му успех и победа в България. Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, както и за подобряване на сътрудничеството между Сърбия и България в духа на добросъседски отношения и общи интереси. Сърбия остава ангажирана с изграждането на партньорски отношения и регионална стабилност“, написа Вучич в социалните мрежи.

"Постигнатият резултат е свидетелство за широката подкрепа на населението към очертаните от него приоритети и курса към укрепване на държавността, социалната справедливост, националните интереси, възстановяване на диалога с Русия, както и към по-прагматичен и балансиран подход на Европейския съюз при вземането на решения", написа от своя страна Додон във Facebook.

Според последните данни на Централната избирателна комисия при обработени 98,33% СИК протоколи в РИК "Прогресивна България" на Румен Радев продължава да води с убедителен резултат. ГЕРБ-СДС е на втора позиция, а ПП-ДБ са трети.