Пенсионерка: Обявяването на цените в магазините едновременно в евро и лева обърква хората

© Информационна кампания за обмяната на левовете в евро във връзка с влизането ни в еврозоната от 1 януари. Служители на "Български пощи" в момента са в Добринище, за да обяснят най-важното, което трябва да знаят хората при обмяната на парите си в пощенските клонове и да акцентират върху рисковете от потенциална измама.



Някои хора не бяха виждали евробанкноти до днес. Не се затрудняват обаче в разпознаването им.



"Tова е 5, това 10, това 20... - то си пише на тях, нали, няма как да ги объркаме, да не може да ги разобличим кое колко е, но това сега ми е за първи път, да виждам какво представлява еврото... не съм го виждала", коментира пред bTV Лазаринка Минкова.



Жената споделя, че обявяването на цените в магазините едновременно в евро и в лева обърква хората.



Възрастните хора, присъстващи на информационната среща в Добринище, имаха и въпроси, и притеснения.



"Да ни обяснят какво-що, не че имаме нещо много пари - пенсиите се знаят какви са", казва Таня Колчакова.



От "Български пощи" успокоиха хората, че обмяната в пощенските станции ще бъде сигурна и безпроблемна.



"Парите ние ще ги взимаме от нашата Търговска банка, която пък ги взима от БНБ, така, че произходът на еврото, което всеки един ще получи в пощенската станция, идвайки да ги обмени, е 100% гарантиран", коментира Станимир Белинов, зам.-директор на "Български пощи".



Всички служители на "Български пощи" са обучени и технически обезпечени, за да съдействат максимално ефективно на всички, след 1. януари, увериха още от ръководството.