ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пенсионерка: Обявяването на цените в магазините едновременно в евро и лева обърква хората
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:02Коментари (0)169
©
Информационна кампания за обмяната на левовете в евро във връзка с влизането ни в еврозоната от 1 януари. Служители на "Български пощи" в момента са в Добринище, за да обяснят най-важното, което трябва да знаят хората при обмяната на парите си в пощенските клонове и да акцентират върху рисковете от потенциална измама.

Някои хора не бяха виждали евробанкноти до днес. Не се затрудняват обаче в разпознаването им.

"Tова е 5, това 10, това 20... - то си пише на тях, нали, няма как да ги объркаме, да не може да ги разобличим кое колко е, но това сега ми е за първи път, да виждам какво представлява еврото... не съм го виждала", коментира пред bTV Лазаринка Минкова.

Жената споделя, че обявяването на цените в магазините едновременно в евро и в лева обърква хората.

Възрастните хора, присъстващи на информационната среща в Добринище, имаха и въпроси, и притеснения.

"Да ни обяснят какво-що, не че имаме нещо много пари - пенсиите се знаят какви са", казва Таня Колчакова.

От "Български пощи" успокоиха хората, че обмяната в пощенските станции ще бъде сигурна и безпроблемна.

"Парите ние ще ги взимаме от нашата Търговска банка, която пък ги взима от БНБ, така, че произходът на еврото, което всеки един ще получи в пощенската станция, идвайки да ги обмени, е 100% гарантиран", коментира Станимир Белинов, зам.-директор на "Български пощи".

Всички служители на "Български пощи" са обучени и технически обезпечени, за да съдействат максимално ефективно на всички, след 1. януари, увериха още от ръководството.


Още по темата: общо новини по темата: 1234
28.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/206 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Урсула фон дер Лайен ще посети ВМЗ Сопот?
13:23 / 28.08.2025
Експерт: Златните кюлчета и монети над определена проба, са освоб...
13:03 / 28.08.2025
Откриха внушителна ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика
13:23 / 28.08.2025
Лиснаха две кофи с фекалии по общинска служителка
12:47 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Производител: Не са имали толкова тежка година от 20 години
12:20 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
БК Локомотив Пловдив
Античен град Хераклея Синтика разкрива още от тайните си
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: