ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пенсионер: За мен еврото не е проблем
Автор: ИА Фокус 22:29 / 07.01.2026Коментари (0)301
© bTV
След часове чакане пред банки и пощенски станции в голяма част от страната, мнозина пенсионери докоснаха за първи път евро банкноти и центове. На Ивановден сред тълпата чакащи за пенсии пред пощата в Монтана, са Иван и Иван: "Три каси има, работи една – вижте!", "Чакаме час и половина вече, като бяхме десет човека.", "Дванайсет човека бяхме."

Минути по-късно Иван и Иван излизат с първите си пенсии в евро. "Има, има тръпка. Чакахме малко, ма взехме". Пред bTV единият от тях споделя, че за първи път се докосва до евро. "За мен еврото не е проблем, защото от две хилядната в Италия ме хвана същата криза. Когато едно кафе струваше сто лева и пак имаше объркване, какво толкова се оплакват?“, казва Иван Петров.

По същото време във врачанския град Криводол е спокойно. Първият пенсионер с пенсия в нова валута е Таска. "Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само, гледайте какви са зелени, червени. За първи път вземам такива пари, за първи път виждам", казва друг пенсионер - Бориска Трифонова. 

Пенсионерите пред пощенската станция в кюстендилското село Пиперков чифлик са там отрано - с притесненията и ядовете си. "Притеснявам се, докато ги научим", споделя Мария. 

"Горе-долу го познаваме, но цените тръгнаха от Нова година веднага нагоре! Закуските с десет стотинки, хлябът с десет стотинки нагоре", каза Зафир.  "Горе-долу го познаваме, но цените тръгнаха от Нова година веднага нагоре! Закуските с десет стотинки, хлябът с десет стоники нагоре. Е, па това вече е безсрамно! Нема да има, нема да има увеличение". 

Процесът по получаване на първите пенсии в евро охраняват екипи на полицията и жандармерията. Съвети и информация за пенсионерите има пред всички пощенски станции в селата.

"Хората да не се доверяват на лица, които се представят за служители на банкови институции и им предлагат обмяна на валутата на по-добра цена. Да се извършва обмяната само на оторизираните места, тоест в пощенски клонове, в банкови институции и други финансови институции", каза Владимир Йорданов, нач. сектор "Охранителна полиция" към РУ-Кюстендил. 

Жандармерия от Бургас имаше през целия ден пред пощенските станции в Сливенско. В Твърдица, Шивачево и в село Сборище хората получиха първите пенсиите в евро, при засилено присъствие на полиция и жандармерия.

Пощенската станция в павликенското село Караисен остана затворена днес, което остави близо петстотин възрастни хора без пенсии. Причината – местната служителка се пенсионирала, а нова не била назначена. По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, пощата ще отвори врати още утре и всички пенсионери в селото ще получат дължимото им. Освен изплащането на пенсиите, в пощенската станция ще бъдат възстановени и всички останали услуги.

Първият ден от изплащането на пенсиите в новата валута в столицата премина спокойно и без големи опашки, но също със засилено полицейско присъствие.

"Имам калкулатор на телефона, който обръща - въвежда се левовата стойност и той обръща колко трябва да се получи в евро", каза Мария Стамболиева, пенсионер. Така от днес за възрастните хора опитите да изграждат и пазят най-важното - усещането им за сигурност, започват отначало.

Безспорно вълнуващ и исторически седми ден от годината – денят, в който пенсиите за първи път се изплащат в евро. Това събитие е много повече от административна промяна, защото за хиляди пенсионери днес бе първият реален допир с новата валута и тези първи срещи бяха изпълнени с любопитство, със сравнения, пресмятане на левове в евро и притеснения от това да не се загуби част от и без това скромните им доходи.

Със сигурност денят бе натоварен и за пощенските и банковите служители, които обясняваха, успокояваха и отговаряха на едни и същи въпроси. На финала: този ден показа и човешката страна на прехода, а именно, че зад новите банкноти стоят хора, за които промяната не е просто техническа, а дълбоко лична.


Още по темата: общо новини по темата: 1708
07.01.2026 От последните минути: Периодът на двойно обращение няма да бъде удължен!
07.01.2026 АББ: Клонове на банки ще работят и в събота
07.01.2026 Близо 500 човека от павликенско село останаха без пенсии, намеси се министър Гроздан Караджов
07.01.2026 Левон Хампарцумян посъветва българите
07.01.2026 Тези евробанкноти са фалшиви! Внимавайте!
07.01.2026 Касите на БНБ с извънредно работно време заради еврото
предишна страница [ 1/285 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Неучебен ден на 8 януари в община Крумовград
21:12 / 07.01.2026
Собственикът на танкера "Кайрос" преведе цялата сума за операцият...
19:13 / 07.01.2026
Частично бедствено положение в община Крумовград
19:11 / 07.01.2026
Критичнo положение в община Кирково!
19:10 / 07.01.2026
От последните минути: Периодът на двойно обращение няма да бъде у...
16:19 / 07.01.2026
АББ: Клонове на банки ще работят и в събота
15:52 / 07.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Тежка обстановка в Родопите заради дъжд
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: